Сегодня, 9 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами "Ювентус" и "Порту".

Об этом рассказывают #Букви.

Когда: 22:00

Где: Турин, Альянц

Где смотреть: на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV, sweet.tv, “Футбол”.

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды).

Положение в рейтинге УЕФА:

Ювентус — 3;

Порту — 15.

Интересные факты:

“Порту” и “Ювентус” шесть раз встречались в еврокубках: четыре победы “Ювентуса”, одна ничья, одна победа “Порту”.

“Порту” 33 раза встречался в еврокубках с итальянскими командами: 10 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

“Ювентус” 16 раз играл против команд из Португалии: 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

“Порту” четвертый сезон подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

“Ювентус” вышел в 1/8 финала седьмой раз подряд.

Ориентировочные составы:

“Ювентус”: Щенсны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмзи — Мората, Роналду.

“Порту”: Марчесин — Манафа, Пепе, Диогу Лейте, Зайду — Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио, Корона — Марега, Тареми.

Не сыграют: Дибала, Бентанкур, Данило.