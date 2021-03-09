Об этом рассказывают #Букви.
Когда: 22:00
Где: Турин, Альянц
Где смотреть: на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV, sweet.tv, “Футбол”.
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды).
Положение в рейтинге УЕФА:
Ювентус — 3;
Порту — 15.
Интересные факты:
“Порту” и “Ювентус” шесть раз встречались в еврокубках: четыре победы “Ювентуса”, одна ничья, одна победа “Порту”.
“Порту” 33 раза встречался в еврокубках с итальянскими командами: 10 побед, 9 ничьих и 14 поражений.
“Ювентус” 16 раз играл против команд из Португалии: 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений.
“Порту” четвертый сезон подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
“Ювентус” вышел в 1/8 финала седьмой раз подряд.
Ориентировочные составы:
“Ювентус”: Щенсны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмзи — Мората, Роналду.
“Порту”: Марчесин — Манафа, Пепе, Диогу Лейте, Зайду — Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио, Корона — Марега, Тареми.
Не сыграют: Дибала, Бентанкур, Данило.
- Сегодня, 9 марта, в Дортмунде на стадионе “Вестфален” состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами “Боруссия Д” и “Севильи”.