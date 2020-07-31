“Мы долго вынашивали это решение. Мы знаем, что такое многотысячный старт и какие неповторимые эмоции он дарит бегунам. До последнего мы надеялись, что заболеваемость пойдет на спад, карантин закончится, и тысячи людей выйдут на старт без риска для себя и своих близких. Мы общались с медработниками и местной властью и искали именно тот формат, при котором бегуны смогут безопасно преодолеть свои дистанции”, – поделился генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

В этом году Днепровский полумарафон должен был состоятся уже в пятый раз. Ожидалось, что в 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON примут участие около 6000 бегунов-любителей и профессионалов из Украины и зарубежья.

“К сожалению, почти невозможно спрогнозировать, удастся ли провести хотя бы одно беговое мероприятие офлайн. Есть риск того, что их придется отменять в последний момент: за неделю или даже за сутки, как ээто было с полумарафоном в Париже, – отметил Дмитрий Черницкий. – Мы можем смириться и сидеть дома, пока пандемия не окончится. Но разве это в стиле бегунов? Мы знаем, что такое преодолевать границы возможного. Мы не умеем ровно сидеть на месте и мириться с обстоятельствами”.

Днепровский полумарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – это один из этапов всеукраинской беговой Лиги Under Armour Ukrainian Majors Running League. В этом году она полностью переходит в онлайн-формат.

“INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – это знаковое спортивное событие для всего города. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка сейчас не позволяет проводить события такого масштаба. Мы очень расстроены, что в этом году нам не удастся собрать всех любителей бега вместе. Мы, конечно, готовились к марафону, готовились спортсмены, наши сотрудники и сотрудники многих днепровских компаний, которых нам удалось влюбить в бег. Но здоровье людей прежде всего. Поэтому в 2020 наш забег пройдет в онлайне, а очно мы встретимся уже в 2021 году”, – отметила Людмила Новак, начальник управления коммуникаций ИНТЕРПАЙП.

Under Armour Ukrainian Majors Running League ONLINE объединит 5 беговых мероприятий:

22-23 августа 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 сентября 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

10-11 октября 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 октября-1 ноября 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

21-22 ноября 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

Харьковский полумарафон 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON и запорожский полумарафон 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON не отменяются, но в 2020 году не состоятся.

Беговые мероприятия в формате онлайн стали популярными во время карантина из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Такие забеги позволяют принимать участие в них дистанционно, бежать в любом городе и по любому маршруту. Таким образом выдерживается социальная дистанция, а значит, они являются безопасными и не нарушают условий карантина.

Для участия в таком мероприятии нужен только телефон или GPS-устройство, которое фиксирует преодоленную дистанцию. Преодолев ее, бегун получает медаль финишера – так же, как и на обычном забеге.

Официальный сайт мероприятия: https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/