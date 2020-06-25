Об этом пишет CNN.

Соревнование состоится 7 ноября 2021 года. Организаторы отметили, что зарегистрированным участникам предоставят дополнительную информацию, чтоб они могли вернуть свои деньги или перевести их на следующий год.

“Несмотря на то, что марафон является знаковым и любимым событием в нашем городе, я аплодирую организаторам Нью-Йоркского марафона за то, что они поставили на первое место здоровье и безопасность, как зрителей, так и бегунов”, – сказал мэр Билл де Блазио.

Нью-Йоркский марафон, который ежегодно проводится в первое воскресенье ноября, является одним из крупнейших в мире, в 2014 году дистанцию закончили около 50 тысяч человек. Наряду с американскими Бостонским и Чикагским марафонами он входит в серию World Marathon Majors. Марафон был организован ассоциацией бегунов Нью-Йорка, и впервые прошел в 1970 году. Интересно, что трасса мероприятия проходит через все районы Нью-Йорка.