Народный депутат Украины Нина Южанина поддержала поэтапный постепенный рост акцизов - в частности, на табачные изделия для электрического нагрева, а не резкое сиюминутное увеличение акцизного налога.

Об этом сообщает издание “Главком”.

“На сегодняшний день, учитывая переговоры табачных компаний с Правительством Украины относительно постепенного роста ставок акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева, поддерживаю указанную позицию и считаю, что поэтапный рост акцизного налога является единственным правильным решением как для государства, так и для бизнеса”, – уверена Нина Южанина.

При этом депутат напомнила, что с 1 января 2021 вступили в силу нормы Закона Украины №466, которым введено резкое – сразу в 4,2 раза – повышение акцизов на ТИЭН.

В то же время, как сообщали СМИ, уже усилились риски недовыполнения плана доходов госбюджета по акцизу на ТИЭН. В частности, наибольшая табачная компания Украины и третий крупнейший налогоплательщик в Украине компания “Филип Моррис Украина” предупредила об уменьшении количества ранее запланированных в январе 2021 до выкупа акцизных марок на ТИЭН с 50 до 35 млн шт.

По подсчетам специалистов, разница в количестве выкупленных марок равна 312,75 млн грн недополученного акциза на ТИЭН – только за январь 2021 года.

Также в точках продаж были зафиксированы первые случаи продажи контрабандных табачных изделий для электрического нагрева – из Китая.

Понимая риски для государственного бюджета, народный депутат считает, что Министерству финансов стоит инициировать пересмотр акцизных ставок на ТИЭН.

“Учитывая, что доход от этих подакцизных товаров предусмотрен в доходной части Государственного бюджета на 2021, считаю, что пересмотр таких ставок должен осуществляться по представлению Министерства финансов Украины”, – уверена народная депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как известно, 17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины провалила поправку по смягчению темпов роста акциза на ТИЭНы.

Эта поправка предусматривала смягчение роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с ранее запланированных 300% (с 1 января 2021 года) до 200% с последующим ежегодным повышением акциза на 30% (до 2025 года).

Поправка набрала 211 голосов (при 226 минимально необходимых).

Впоследствии отмечалось, что цена на пачку табачных изделий для оснащения электрического нагрева (ТИЭН) вырастет почти вдвое из-за провала поправки. А запланированные доходы от акциза на ТИЭН окажутся под угрозой, что может привести к дополнительным потерям госбюджета на уровне 4,8-5 млрд грн.

Как известно, в Украине возобновила работу миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы Stand-by для Украины.