Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что Южная Корея ослабит правила социального дистанцирования с 6 мая, что позволит поэтапно возобновить деятельность предприятий.
Премьер-министр Южной Кореи Чунг Сыкюн заявил, что стране удалось взять под контроль вспышку коронавируса.
“Правительство позволит возобновить работу объектам, которые оставались закрытыми до сих пор, а также разрешит проведение собраний и мероприятий, если они будут следовать рекомендациям по дезинфекции”, – сказал премьер.
- Напомним, правительство Республики Корея выделило 700 тысяч долларов на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19.