Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что Южная Корея ослабит правила социального дистанцирования с 6 мая, что позволит поэтапно возобновить деятельность предприятий.

Премьер-министр Южной Кореи Чунг Сыкюн заявил, что стране удалось взять под контроль вспышку коронавируса.

“Правительство позволит возобновить работу объектам, которые оставались закрытыми до сих пор, а также разрешит проведение собраний и мероприятий, если они будут следовать рекомендациям по дезинфекции”, – сказал премьер.