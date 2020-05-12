В Южной Корее зарегистрирован новый пик заболеваний COVID-19 после того, как в стране были ослаблены меры социального дистанцирования.

Об этом идет речь в статье американского издания Foreign Policy.

Пример Южной Кореи считается успешным в борьбе с эпидемией коронавируса. Однако, в стране зарегистрирован новый скачок заболеваний после того, как власти, 6 мая, смягчили правила социального дистанцирования, хотя людей призвали продолжать использовать медицинские маски в общественных местах.

В частности, людям разрешили передвигаться группами по 12 человек, возобновили свою работу предприятия и ночные клубы, также было запланировано в ближайшее время открыть школы.

Новое распространение инфекции произошло в районе Итэвон, в Сеуле, где бары и клубы. 29-летнний мужчина заразил, по меньшей мере 86 человек.

По оценкам властей, всего около 1500 человек могли заразиться вирусом в клубах, которые он посетил.

После этого правительство города Сеула приостановило работу клубов и баров и призвали всех пройти тестирование, независимо от того, есть симптомы или нет.

Таким образом из-за новой волны коронавируса открытие школ было отложено на одну неделю.

При этом, правительство объявило, что готово ко второй волне вируса.

“Корейское правительство готовится к потенциальной второй волне, мы стремимся сдержать болезнь, ведя повседневную жизнь. Таким образом, вместо того, чтобы… искоренить сам вирус, речь идет скорее о его сдерживании”, – заявил на пресс-конференции Квон Чон-вук, представитель Корейского центра по борьбе с болезнями.