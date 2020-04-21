Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.
“Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине”, – заявил глава МИД.
Дмитрий Кулеба также выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую важную помощь для нашего государства.
- США увеличили гуманитарную помощь Украине с $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19.