Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на исследование международной группы ученых- археологов, климатологов и экологов.

Оно было опубликовано в авторитетном научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Национальной академии наук США.

Для исследования группа авторов использовала базы данных об исторически сложившемся расселении людей на Земле и сравнила эти данные с климатическими условиями в этих регионах.

Согласно исследованию, на каждый 1°C потепления одному миллиарду людей придется либо переселяться в более прохладные регионы, либо приспосабливаться к новым температурам. Выбросы парниковых газов, удерживающих тепло на поверхности нашей планеты, губительно скажутся на климате, и уже к 2070 году миллиарды людей окажутся в условиях, слишком жарких для комфортной жизни.

Таким образом, глобальное потепление грозит нанести серьезный ущерб среде обитания человека, которая практически не менялась последние 6000 лет.

Как отметил Тим Колер, археолог из Вашингтонского университета и соавтор исследования, эти выводы можно рассматривать как “обычный сценарий” того, “что может произойти, если мы не изменим наш путь”.

Сейчас большая часть населения планеты проживает в “довольно узком диапазоне”: в районах со среднегодовой температурой от 11 до 15°C.

Меньшее количество людей проживает в районах со среднегодовой температурой от 20 до 25°C, а именно в Южной Азии. Там господствуют муссонные дожди, которые орошают обширные участки пахотных земель.

По мнению ученых, в таких природных условиях люди жили последние 6000 лет.

Экстремально жаркие температуры охватывают примерно 0,8 % поверхности суши, включая пустыню Сахара, где среднегодовая температура превышает 29°C. Согласно исследованию, если количество выбросов в атмосферу не сократится, спустя 50 лет уже 19 % суши окажутся в условиях невыносимой жары.

В группе риска находятся территории Африки к югу от Сахары, Южной Америки, Индии, Юго-Восточной Азии, Аравийского полуострова и Австралии.

Это затронет 3,5 миллиарда человек к 2070 году, которые могут стать климатическими мигрантами.

Ученые предсказывают, что уже к 2100 году среднегодовая температура на планете может вырасти на 3°C. Это спровоцирует серьезные последствия для выращивания продуктов, доступа к воде, выльется в конфликты и экономические сбои, вызванные миграцией.

В то же время, исследователи подчеркнули, что при сокращении глобальных выбросов в атмосферу количество людей, которые пострадают от изменений климата, может уменьшиться вдвое.

Кроме того, ученые отметили, что спрогнозировали наихудшую ситуацию, но есть ряд неопределенностей в том, как климатический кризис повлияет на перемещение населения, поэтому их исследование нельзя использовать как окончательный прогноз.