Сегодня утром домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ.

Об этом он написал в Facebook.

“Ну что же, друзья, наша замечательная власть таки окончательно сошла с ума! Ко мне домой пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении о самозащите”, – написал Стерненко и опубликовал фото с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как под дверью Сергея стоит минимум четыре полицейских.

Активист подчеркнул, что планирует идти в СБУ на 12:00.

По словам адвоката Маси Найема, силовой привод предусмотрен в ст. 139 УПК, согласно которой он возможен только, если человек получил повестку, но не появилась без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия.

“Но Сергей, только что получил повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня”, – отметил Найем, подчеркнув, что судья выдав решение о силовом приводе, нарушил нормы процессуального кодекса.

Ранее сообщалось, что Стерненко уведомили о новом подозрении о совершении убийства.