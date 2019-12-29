К побережью Японии прибило лодку с пятью человеческими телами и двумя головами.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Лодку нашли на острове Садо. Она сильно повреждена, а на борту были обнаружены надписи на корейском языке.

Предположительно, в судне находились северокорейские рыбаки или беженцы. Судя по всему, оно долго находилось в море: трупы частично истлели.

Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена.

Стоит отметить, что подобные “корабли-призраки” уже не раз находили у берегов Японии. Чаще всего это были небольшие рыболовные суда из КНДР.

Большую часть таких суден находят либо пустыми, либо с телами на борту. Судя по всему, люди заходят слишком далеко в море, теряются и гибнут (от голода или при сильном шторме).