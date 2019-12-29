К инициативе Кабинета Министров Украины по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, к инициативе присоединились следующие города: Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов и Киев.

“Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло!” – подчеркнул Гончарук

Он также призвал другие города присоединиться к инициативе по снижению тарифов и “оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньше уже с января 2020 года”.

Ранее Кабмин принял постановление, которое разрешает теплопоставщикам делать пересчет в платежках, если снижаются цены на газ по сравнению со стоимостью, заложенной в тарифе.

Гончарук отмечал, что такие изменения позволяют уменьшать стоимость отопления до 30 %.