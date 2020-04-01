К нардепу Леросу явились из СБУ

Об этом Гео Лерос сообщил на своей странице в Facebook.
“Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет. Я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним”, – написал Лерос.
Также информацию подтвердил и нардеп от партии “Слуга народа” Никита Потураев.
“К нашему коллеге Гео Леросу домой приехали сотрудники Службы безопасности Украины. Надеюсь, что просить о помощи в расследовании фактов возможной коррупции в опубликованных им материалах. Иначе эта история приобретает неприятную окраску”, – написал Потураев.
В комментариях он добавил, что по адресу Лероса прибыло шесть сотрудников СБУ.
Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.