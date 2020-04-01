К нардепу Леросу явились из СБУ

К народному депутату Гео Леросу, который недавно опубликовал видеозаписи, на которых брат главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак обсуждает назначения на госдолжности, явились домой сотрудники СБУ.

Об этом Гео Лерос сообщил на своей странице в Facebook.

“Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет. Я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним”, – написал Лерос.

Также информацию подтвердил и нардеп от партии “Слуга народа” Никита Потураев.

“К нашему коллеге Гео Леросу домой приехали сотрудники Службы безопасности Украины. Надеюсь, что просить о помощи в расследовании фактов возможной коррупции в опубликованных им материалах. Иначе эта история приобретает неприятную окраску”, – написал Потураев.

В комментариях он добавил, что по адресу Лероса прибыло шесть сотрудников СБУ.