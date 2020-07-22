Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Уточняется, что по состоянию на 22 июля еще 7 регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Это Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, а также Черниговская области.
При этом сообщается, что достоверной информации по временно оккупированному Россией Крыму и некоторыми районами Донецкой и Луганской областей на данный момент нет.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлевают до 31 августа.
Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Ранее Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.