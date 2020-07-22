В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, сколько областей страны еще не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что по состоянию на 22 июля еще 7 регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Это Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, а также Черниговская области.

При этом сообщается, что достоверной информации по временно оккупированному Россией Крыму и некоторыми районами Донецкой и Луганской областей на данный момент нет.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлевают до 31 августа.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.