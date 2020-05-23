По состоянию на 23 мая девять областей не могут перейти ко второму этапу ослабления карантина из-за коронавирусной инфекции.

Соответствующие данные приведены на сайте МОЗ.

Согласно данным, ослаблять карантин еще нельзя в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Стоит отметить, что для перехода к следующему этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена ​​работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.