По состоянию на 17 июля Киев и шесть областей Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Винницкая область, Волынская область, Донецкая область, Закарпатская область, Львовская область, Харьковская область.

Данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Критерию загруженности коек в больницах, которые принимают больных коронавирусной инфекции, (определенный как более 50%) не соответствует Закарпатская область (83,11%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Донецка (23,67) область.

Показателю доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,47%), Закарпатская (11,39%), Львовская (11,61%), Харьковская (11,36%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (12,51%), Винницкая (37,15%) и Львовская (32,88%) области.