Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.
Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Винницкая область, Волынская область, Донецкая область, Закарпатская область, Львовская область, Харьковская область.
Данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
Критерию загруженности коек в больницах, которые принимают больных коронавирусной инфекции, (определенный как более 50%) не соответствует Закарпатская область (83,11%).
Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Донецка (23,67) область.
Показателю доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,47%), Закарпатская (11,39%), Львовская (11,61%), Харьковская (11,36%) области.
Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (12,51%), Винницкая (37,15%) и Львовская (32,88%) области.
- Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.