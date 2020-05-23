В Министерстве охраны здоровья улучшили прогноз относительно готовности украинских областей ко второму этапу карантина. Сейчас их 6, а утром было 9.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Для перехода к следующему этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность медучреждений и охват тестирования.

Утром сообщалось, что ослаблять карантин еще нельзя в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Но на совещании у Президента Владимира Зеленского представители МОЗ назвали только шесть областей. Это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области.

“Эти регионы не соответствуют критериям показателей заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые дали бы возможность перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе”, – заявили на совещании.

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начался е 22 мая: разрешена работа общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведение религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работа гостиниц, но с ограничениями .

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство разрешит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена ​​работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также разрешат межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчения карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.