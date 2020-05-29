К перестрелке в Броварах могут быть причастны еще 39 человек — полиция

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” сообщил глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
Он отметил, что для задержания всех причастных к перестрелке в Киевской области ввели специальную полицейскую операцию, также были ориентировали правоохранители в Житомирской и Винницкой областях.
В результате было задержано почти три десятка человек. Небитов заверил, что они будут помещены в изолятор временного содержания.
“Ориентировали наряды в Житомирской и Винницкой областях. Результатом стало: на данный момент уже 28 задержанных, шесть единиц транспорта изъято, 16 единиц огнестрельного оружия. Все они сегодня будут помещены в изолятор временного содержания. Завтра обязательно они получат подозрения и следователь обязательно обратиться с ходатайством в суд о содержании под стражей”, — сказал он.
Также Небитов сообщил, что установлены еще 39 человек, которые могут иметь отношение к происшествию.
“Кроме того, оперативные сотрудники уже установили еще 39 человек, которые принимали непосредственное участие в этом столкновение. Они обязательно будут задержаны и привлечены к ответственности”, — добавил он.
Напомним, в Броварах сегодня утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
К вечеру пятницы стало известно, что по делу о перестрелке был задержан 21 человек. Одного из них идентифицировали пользователи Сети.
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