Об этом в Facebook написала прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Так, львовской журналистке Галине Терещук и ее мужу Василию Терещуку в ночь на 30 января 2020 года неизвестный в маске поджег авто.

“Нам с Галиной сожгли машину. Сосед из окна увидел мужчину с капюшоном на голове. Тот положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их. Сосед закричал: “Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?!” “Нет, только эту машину”, – был ответ “, – написал на своей странице в Facebook Василий Терещук.

По версии следствия, в совершении указанного преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищении топлива из Львовской железной дороги.

Кроме того, по мнению следствия, к совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную “работу”. Ему заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.

По словам прокурора области, полицейский имеет звание майора и 22 года работает в полиции.

“Подписала также ходатайство об избрании первому фигуранту (исполнителю) меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении другого злоумышленника (майора) – ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд для избрания аналогичного меры пресечения. С пятницы уголовное производство для дальнейшего следствия и оперативного сопровождения переданы в УСБУ во Львовской области. Инкриминируют ч.2 ст.347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста (от 6 до 15 лет лишения свободы)” – отметил Диденко.