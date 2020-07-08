На въезде в поселок, где проживает бывший глава Национального банка Яков Смолий, неизвестные установили гробы и погребальные венки.

Об этом в Twitter сообщил сам Смолий.

Возле венков и гробов также оставили плакаты с надписями “Смолия ждут суд и тюрьма”, “Смолий лоббирует российский бизнес” и “Путь коррупции — в одну сторону”.

В Нацбанке не исключили, что акция может касаться и преемника Смолия на должности главы НБУ.

“Только цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого “экшена”, — добавили в НБУ.