Об этом в Twitter сообщил сам Смолий.
Возле венков и гробов также оставили плакаты с надписями “Смолия ждут суд и тюрьма”, “Смолий лоббирует российский бизнес” и “Путь коррупции — в одну сторону”.
В Нацбанке не исключили, что акция может касаться и преемника Смолия на должности главы НБУ.
“Только цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого “экшена”, — добавили в НБУ.
- Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.