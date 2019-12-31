Об этом сообщается на сайте НАГС.

В списке 9 кандидатов:

  • Слепак Сергей Виленович,
  • Мартынюк Владимир Михайлович,
  • Король Александр Александрович,
  • Куценко Станислав Игоревич,
  • Корниенко Олег Александрович,
  • Кудерчук Марина Николаевна,
  • Плисковский Роман Владимирович,
  • Голосов Артем Андреевич,
  • Зленко Сергей Александрович.

Трое из претендентов – Слепак, Куценко и Зленко – уже участвовали в первом конкурсе, но в финал не прошли.

  • Ранее стало известно, что кандидатуру генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич на должность главы Государственного агентства по вопросам кино отклонили.
  • Представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому в поддержку Юлии Синькевич, которая была единственным кандидатом на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино, но не прошла по конкурсу.
  • Юлия Синькевич в комментарии корреспонденту #Букв сообщила, что будет подавать запрос в комиссию с требованием объяснения такого решения.