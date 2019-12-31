Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в повторном конкурсе на должность председателя Госагентства по вопросам кино.

Об этом сообщается на сайте НАГС.

В списке 9 кандидатов:

Слепак Сергей Виленович,

Мартынюк Владимир Михайлович,

Король Александр Александрович,

Куценко Станислав Игоревич,

Корниенко Олег Александрович,

Кудерчук Марина Николаевна,

Плисковский Роман Владимирович,

Голосов Артем Андреевич,

Зленко Сергей Александрович.

Трое из претендентов – Слепак, Куценко и Зленко – уже участвовали в первом конкурсе, но в финал не прошли.