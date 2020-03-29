В Южной Корее разоблачили организатора зашифрованного Telegram-канала, который принуждал десятки девушек загружать в чаты интимные видео. Среди потерпевших есть несовершеннолетние.

Об этом сообщает американская медиа-компания CNN.

Сообщается, что одной из девушек написали на гениталиях слово “рабыня”, еще в одном случае, потерпевшую принуждали лаять по-собачьи, при этом девушка была без одежды.

Как утверждают в полиции Южной Кореи, в организации преступления обвиняется 24-летний мужчина. Пользователи платили ему за видеоконтент с унизительным содержанием сексуального характера. В зашифрованных чатах мессенджера было около 260 тысяч пользователей.

Установлено, что подозреваемый принуждал шантажом 74 девушек, среди которых, по крайней мере было 16 несовершеннолетних, снимать видео сексуального характера.

Мужчина обвиняется в производстве и распространении детской порнографии, сексуальном насилии, шантаже, принуждению к мошенничеству и незаконном распространении конфиденциальной информации.