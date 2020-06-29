Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Уточняется, что к ослаблению карантина не готовы Ивано-Франковская, Черниговская, Хмельницкая, Ровенская, Одесская, Николаевская, Одесская, Николаевская, Львовская, Луганская, Киевская, Закарпатская, Донецкая, Волынская.
Информация по временно оккупированным Россией Крыму и Севастополю на данный момент отсутствует.
- Ранее сообщалось, что Государственная служба статистики перестала публиковать данные о смертности украинцев во время карантина.