Covid-19 Украина

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К ученому пришли из СБУ из-за протестов против назначения Шкарлета

К старшему научному сотруднику Института физики НАН Антону Сененко приходил сотрудник СБУ из-за акции против назначения Сергея Шкарлета и.о. министра образования.

Пятница, 26 июня 2020, 15:18

Об этом ученый сообщил на своей странице в Facebook.

“Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчераназначенного министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения”, – написал он.

По словам Сененко, сотрудника СБУ интересовало, кто является организатором акции, платились ли деньги участникам, а также кто еще из Института физики принимал участие.

“Также был вопрос о том, почему я решил прийти на акцию протеста”, – сообщил ученый.

По мнению Сененко, визит сотрудника спецслужбы вынудил ученых сильно нервничать и вспоминать времена тотального контроля над наукой.

“Ученые помнят. Ученые почувствовали. Впервые за не знаю сколько лет. Я видел сегодня их глаза и понимал, что они чувствуют. Вся эта ситуация, безотносительно к тому, о чем мы разговаривали, о чем меня расспрашивали и что я отвечал, является ужасной сама по себе. Сам факт, что в Службе безопасности люди теряют время на мою скромную персону свидетельствует о том, что что-то в государстве точно перескочило не на те рельсы”, – считает он.

При этом ученый подчеркнул, что ранее такого не было.

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.

Теги: Минобразование, Шкарлет, СБУ, образование

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