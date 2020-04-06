Народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, сколько правок было подано к законопроекту о банковском законе.

Об этом Железняк сообщает на своей странице в Facebook.

“У нас уже около 6000 правок в банковский закон и, судя по темпу, финальная цифра дотянет к 8000-8500 правок”, – пишет он.

По словам депутата, такой объем текста трудно свести физически, а потому заседания комитета не будет раньше среды.

Также о правках рассказала на своей странице в Facebook и нардеп от фракции “Европейской солидарности” Виктория Сюмар.

“Почитала, что к банковскому закону уже подали больше 5000 правок. Чтоб их рассмотреть нужно много дней в круглосуточном режиме”, – сообщает она.