Об этом Железняк сообщает на своей странице в Facebook.
“У нас уже около 6000 правок в банковский закон и, судя по темпу, финальная цифра дотянет к 8000-8500 правок”, – пишет он.
По словам депутата, такой объем текста трудно свести физически, а потому заседания комитета не будет раньше среды.
Также о правках рассказала на своей странице в Facebook и нардеп от фракции “Европейской солидарности” Виктория Сюмар.
“Почитала, что к банковскому закону уже подали больше 5000 правок. Чтоб их рассмотреть нужно много дней в круглосуточном режиме”, – сообщает она.
- Ранее парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.