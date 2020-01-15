Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
Он пояснил, что во избежание нынешней ситуации, когда в обществе активно обсуждают премии и надбавки министрам, которые несоразмерны со средним доходом украинцев, в Кабмине приняли решение ежемесячно отчитываться о выплатах топ-чиновникам.
“Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, заместители. Будет всегда официальная информация”, – заявил Дубилет.
Также он отметил, что на сайте Кабмина также планируется публиковать и КРІ (индикатор эффективности работы, – ред.) всех должностных лиц, “чтобы все было прозрачно”.
По мнению министра, доход топ-чиновников должен быть высоким, чтобы они не обращали внимание на “искушения”, которые им предлагают. Но вместе с тем подчеркнул, что он должен быть соразмерным с доходами граждан и “понятным” для избирателей.
Он считает, что пришло время “избавиться от зоопарка надбавок и премий”, который остался с советских времен, создав простой механизм, по которому будет определяться премия.
Дубилет пояснил, что это сделают “в течение ближайших недель или месяцев”.
Как сообщалось ранее, ряд министров, а также Премьер-министр Алексей Гончарук, назначили себе огромные премии в декабре 2019 года.
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