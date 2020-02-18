Об этом он написал в Telegram-канале.
Специальный рейтинг по результатам работы будут составлять поквартально, привязывая к нему систему мотивации.
Кабмин сформировал показатели KPI таким образом, чтобы регионы «соревновались» между собой.
В частности, KPI будут оценивать по таким 24 показателям:
- Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые получают дошкольное образование;
- Количество детей с особыми образовательными потребностями, для которых созданы условия инклюзивности;
- Расширение учреждений базового среднего образования;
- Организация подвоза учеников школьными автобусами;
- Компьютеризация и электронная система обслуживания пациентов в учреждениях здравоохранения;
- Автономизация учреждений здравоохранения;
- Количество детей, лишенных родительской заботы, определенных в семейные типы воспитания;
- Количество подписанных деклараций с семейными врачами;
- Уровень вакцинации;
- Протяжность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которым провели капитальный ремонт или реконструкции;
- Введение альтернативных источников энергии, как электрической, так и тепловой;
- Уровень инвентаризации земель региона;
- Выполнение бюджетной программы «Государственный фонд развития;
- Открытые торги в сфере их управления;
- Просроченная кредиторская задолженность по выплате зарплаты бюджетникам;
- Уровень получения налогов от доходов физических лиц;
- Уровень выполнения доходов общего фонда общего бюджета области;
- Доход общего бюджета области;
- Количество капитальных издержек общего бюджета области;
- Стоимость закупок в электронной системе закупок;
- Уровень получения платы за землю
Первые выводы о достижениях будут сделаны после первого квартала.
- Кабинет Министров презентовал отчет о своей работе в 2019 году в формате рейтинга “Топ-100 достижений”.