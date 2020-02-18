Об этом он написал в Telegram-канале.

Специальный рейтинг по результатам работы будут составлять поквартально, привязывая к нему систему мотивации.

Кабмин сформировал показатели KPI таким образом, чтобы регионы «соревновались» между собой.

В частности, KPI будут оценивать по таким 24 показателям:

  • Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые получают дошкольное образование;
  • Количество детей с особыми образовательными потребностями, для которых созданы условия инклюзивности;
  • Расширение учреждений базового среднего образования;
  • Организация подвоза учеников школьными автобусами;
  • Компьютеризация и электронная система обслуживания пациентов в учреждениях здравоохранения;
  • Автономизация учреждений здравоохранения;
  • Количество детей, лишенных родительской заботы, определенных в семейные типы воспитания;
  • Количество подписанных деклараций с семейными врачами;
  • Уровень вакцинации;
  • Протяжность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которым провели капитальный ремонт или реконструкции;
  • Введение альтернативных источников энергии, как электрической, так и тепловой;
  • Уровень инвентаризации земель региона;
  • Выполнение бюджетной программы «Государственный фонд развития;
  • Открытые торги в сфере их управления;
  • Просроченная кредиторская задолженность по выплате зарплаты бюджетникам;
  • Уровень получения налогов от доходов физических лиц;
  • Уровень выполнения доходов общего фонда общего бюджета области;
  • Доход общего бюджета области;
  • Количество капитальных издержек общего бюджета области;
  • Стоимость закупок в электронной системе закупок;
  • Уровень получения платы за землю

Первые выводы о достижениях будут сделаны после первого квартала.

  • Кабинет Министров презентовал отчет о своей работе в 2019 году в формате рейтинга “Топ-100 достижений”.