Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о том, что для глав областных государственных администраций составили KPI, по которому регионы смогут соревноваться между собой, демонстрируя эффективность работы.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Специальный рейтинг по результатам работы будут составлять поквартально, привязывая к нему систему мотивации.

Кабмин сформировал показатели KPI таким образом, чтобы регионы «соревновались» между собой.

В частности, KPI будут оценивать по таким 24 показателям:

Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые получают дошкольное образование;

Количество детей с особыми образовательными потребностями, для которых созданы условия инклюзивности;

Расширение учреждений базового среднего образования;

Организация подвоза учеников школьными автобусами;

Компьютеризация и электронная система обслуживания пациентов в учреждениях здравоохранения;

Автономизация учреждений здравоохранения;

Количество детей, лишенных родительской заботы, определенных в семейные типы воспитания;

Количество подписанных деклараций с семейными врачами;

Уровень вакцинации;

Протяжность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которым провели капитальный ремонт или реконструкции;

Введение альтернативных источников энергии, как электрической, так и тепловой;

Уровень инвентаризации земель региона;

Выполнение бюджетной программы «Государственный фонд развития;

Открытые торги в сфере их управления;

Просроченная кредиторская задолженность по выплате зарплаты бюджетникам;

Уровень получения налогов от доходов физических лиц;

Уровень выполнения доходов общего фонда общего бюджета области;

Доход общего бюджета области;

Количество капитальных издержек общего бюджета области;

Стоимость закупок в электронной системе закупок;

Уровень получения платы за землю

Первые выводы о достижениях будут сделаны после первого квартала.