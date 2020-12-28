Соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Во время заседания министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко напомнил, что ранее парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. Соответственно, теперь необходимо создать отдельное министерство. С этой целью правительство отменило его объединения с Министерством экономики и торговли, которое состоялось в прошлом году.

“Проект постановления предлагается отменить решение об организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути дает старт созданию нового Министерства аграрной политики”, — объяснил Петрашко.