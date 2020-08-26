Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября почти закрыть границы для въезда иностранных граждан”, – сказал в начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что это не будет касаться граждан, которые имеют вид на жительство в Украине, являются членами международных миссий и тому подобное.

Правительство поддержало соответствующий документ. Постановление вступает в силу с 00:00 субботы, 29 августа, и будет действовать до 00:00 28 сентября.

В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил категории лиц, которые смогут въехать на территорию Украины.

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