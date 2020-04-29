Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничения таких зарплат и премий. Так же, как и ограничили их уже большинству людей, которые связаны с государственной службой, особенно, руководителей”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщает издание Lb.ua, согласно постановлению, в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором будет отменен карантин, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 000 гривен.
Решение вступит силу со дня его публикации в газете “Урядовий кур’єр” и будет применяться с 1 апреля 2020 года.
- В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.