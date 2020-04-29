Кабинет министров Украины ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 000 гривен в месяц до конца карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничения таких зарплат и премий. Так же, как и ограничили их уже большинству людей, которые связаны с государственной службой, особенно, руководителей”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает издание Lb.ua, согласно постановлению, в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором будет отменен карантин, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 000 гривен.

Решение вступит силу со дня его публикации в газете “Урядовий кур’єр” и будет применяться с 1 апреля 2020 года.