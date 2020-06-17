Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Сегодня правительство на заседании приняло соответствующее распоряжение с двухдневной доработкой. Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что такое решение поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 тысяч рабочих мест.
Премьер также добавил, что после правительственного решения государственная компания “Центрэнерго” будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт.
- Ранее сообщалось, что по меньшей мере 1,5 млн тонн угля различных марок (в частности газового угля, который есть в Украине), перепродали государственной компании “Центрэнерго” фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля — преимущественно российское.
- Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба обсуждал в своем кабинете возможность “протолкнуть” в “Центрэнерго” смотрящего с орбиты олигарха Игоря Коломойского.