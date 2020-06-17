Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил распоряжение об установлении отечественного угля основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Сегодня правительство на заседании приняло соответствующее распоряжение с двухдневной доработкой. Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что такое решение поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 тысяч рабочих мест.

Премьер также добавил, что после правительственного решения государственная компания “Центрэнерго” будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт.