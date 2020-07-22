Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуба отметил, что проект акта вводит возможность проведения регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет в электронной форме.
“Фактически, целевой аудиторией этой услуги являются родители около 6 млн детей, которым предоставляется возможность зарегистрировать или снять с регистрации места проживания своего ребенка исключительно в электронной форме”, – сказал он.
Правительство поддержало проект постановления с доработкой в однодневный срок.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, упрощенная услуга заменит 4 визита в ЦНАП или органы регистрации. Количество бумажных документов уменьшается с 3 до 0.
Сначала запустят пилотную версию. Первыми услугу протестуют Киев, Харьков, Ровно, Львов, Луцк, Одесса, Кривой Рог, Винница, Запорожье и Мариуполь.
Внедрение сервиса происходит в сотрудничестве Минцифры, МВД Украины, ГМС, Минюста.
- В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения “Дія” его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.