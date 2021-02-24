Кабинет Министров сегодня на заседании принял проект постановления "О внесении изменений в порядок предоставления комплексной услуги "еМалятко", целью которого является внедрение возможности предоставления данной услуги в отношении детей, родившихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документом предлагается осуществлять государственную регистрацию рождения ребенка, родившегося на временно оккупированных территориях Украины, на основании электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка, путем информационного взаимодействия Единого государственного реестра судебных решений и Единого государственного веб-портала электронных услуг “Портал Дия”, в том числе, в отношении детей, рождение которых не зарегистрированы органом государственной регистрации актов гражданского состояния в течение временной оккупации части территории Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на сегодня почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется “еМалятко”, ведь это 9 государственных услуг в одном окне.

“Сегодняшнее решение позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка”, – добавил он.