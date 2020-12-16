Кабинет Министров сегодня на заседании разрешил НАК "Нафтогаз Украины" приобрести 100 % доли у ООО "Надра Юзовская", которая владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Юзовская площадь является одним из крупнейших нефтегазовых участков в Украине, однако работы на ней не ведутся уже несколько лет. В 2012 году для ее освоения был привлечен инвестор – международная компания Shell, но она вышла из проекта в связи с российской агрессии, так как Юзовская площадь граничит с оккупированными территориями на Востоке страны. Повторная попытка привлечения инвестора происходила непрозрачным способом и привела к отсутствию результата – поиск углеводородов в пределах участка так и не начался.

Отмечается, что из-за простоя Юзовской площади государство не получает газ собственной добычи и дополнительные поступления в бюджет в то время, когда крупнейшие месторождения в Украине, которые уже давно разрабатываются, истощены.

Для оперативного и эффективного восстановления работ на Юзовской площади Правительство решило привлечь государственную компанию – НАК “Нафтогаз Украины”. Она сможет начать работы на участке в кратчайшие сроки, ведь уже ведет деятельность в непосредственной близости к ней, имеет соответствующий опыт и экспертизу.