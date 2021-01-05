Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-24 января.

Об этом представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, соответствующее решение Правительство приняло на внеочередном заседании 5 января.

Соответствующая инициатива исходила от министра здравоохранения Максима Степанова.

“Сегодня было проведено внеочередное заседание Кабмина. Была инициирована со стороны министра Степанова конкретизация по перечню товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна … Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать”, – сказал Мокан.

По его словам, изменение дат локдауна не рассматривали.

По словам представителя правительства в Раде, соответствующая инициатива исходила от министра здравоохранения Максима Степанова.

Как известно, ранее Американская торговая палата в Украине обратилась к Кабинету Министров с просьбой пересмотреть условия январского локдауна.

В заявлении отмечалось, что с 8 января по 25 января на всей территории страны будет запрещена торговля в магазинах любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В Американской торговой палате подчеркивали, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов, а и о запрете продавать в супермаркетах значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения (что является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции).