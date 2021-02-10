Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабмин внес изменения в “карантинной” постановления № 1236 от 9 декабря 2020 постановлением № 1236 от 5 февраля 2021 года.

В частности, теперь в Украине разрешается, среди прочего, следующее:

прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и с проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов более 50 процентов мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения.

Ранее было разрешена работа кинозалов с ограничением до 50% количества мест и массовые мероприятия до 20 человек, работу музеев и выставок при ограничениях в 10 кв.м на человека и в культовых сооружениях для молитв при 5 кв.м на человека.

В Украине с 8 января по 24 января действовали усиленные карантинные ограничения. После их окончания Украины вернулась к ограничениям оранжевой зоны, которые действуют до конца февраля.