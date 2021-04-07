Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о карантине, разрешив в "красных" зонах торговлю посадочным материалом и работу химчисток.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Изменения были внесены в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Согласно изменениям, на территории регионов, где установлен “красный” уровень эпидемической опасности, теперь будет разрешено:

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют посадочным материалом;

• предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий (работа химчисток).

Кроме того, Кабмин уравнял условия въезда для иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, с условиями для граждан Украины (наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, а также прохождение самоизоляции или обсервации).

Также отменена необходимость наличия отрицательного ПЦР-теста для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.

Как известно, согласно решению правительства карантин в Украине продлен до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным: страну снова поделили на зоны – “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”.

Согласно последним данным МОЗ Украины, в “красной” зоне находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская.