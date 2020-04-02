Об этом сообщает Правительственный портал.
Так, во время карантина разрешено:
– продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники;
– продажу суточного молодняка домашней птицы;
– функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
Также Кабмин предоставил ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:
– работать аптекам круглосуточно;
– допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий.
- По состоянию на утро 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В правительстве приняли решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля 2020 года.