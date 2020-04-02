Кабинет Министров Украины увеличил перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности во время карантина.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, во время карантина разрешено:

– продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники;

– продажу суточного молодняка домашней птицы;

– функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также Кабмин предоставил ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:

– работать аптекам круглосуточно;

– допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий.