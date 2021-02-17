В среду, 17 февраля, Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей и других транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что владельцы новых авто могут получить государственный номерной знак и техпаспорт в автосалоне. Визит в сервисный центр МВД будет отменен.

“Предложенные нами изменения в постановление Правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД”, – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В течение трех месяцев МВД должно предоставить автосалонам доступ к соответствующей подсистеме единой информационной системы МВД. После этого дилеры смогут предоставлять услуги по первичной регистрации транспортных средств.