Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что владельцы новых авто могут получить государственный номерной знак и техпаспорт в автосалоне. Визит в сервисный центр МВД будет отменен.
“Предложенные нами изменения в постановление Правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД”, – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
В течение трех месяцев МВД должно предоставить автосалонам доступ к соответствующей подсистеме единой информационной системы МВД. После этого дилеры смогут предоставлять услуги по первичной регистрации транспортных средств.
- В среду, 17 февраля, Кабинет Министров Украины поддержал постановление о введении услуги заказа и продления водительского удостоверения через приложение “Дия” или через Единый государственный вебпортал электронных услуг.