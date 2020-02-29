В Министерстве экономики готовят специальный план противодействия возможному влиянию китайского коронавируса на национальную экономику по трем разным сценариям.

Об этом рассказал профильный министр в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

Для того чтобы окончательно доработать план, министерству понадобится еще около двух недель.

“У нас … постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии.

Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет”, – сказал Милованов.

В частности, на данный момент уже существует базовый сценарий, согласно которому, коронавирус не вызовет эконмические трудности в стране.

Также рассматривается “сценарий второго уровня” и самый сложный сценарий.

“Самый сложный” – это сценарий на случай ситуации подобной той, которая сейчас происходит в Китае.