Кабмин хочет взять денег на дороги у соседних государств и МФО

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

“Польша, Венгрия – касательно проектов развития дорожной инфраструктуры в приграничных областях. Также Турция заинтересована в предоставлении кредитов на дорожные проекты, в частности на юге Украины. Например, модернизация дороги М-14 по маршруту Одесса – Николаев – Херсон к категории 1б с двумя полосами движения в каждом направлении”, – сказал он.

Отмечается, что в этом году в рамках проекта за счет кредита Всемирного банка завершается реконструкция последних участков на дороге М-03 перед Полтавой, что позволит получить скоростное шоссе с 4 полосами движения по всему маршруту от Борисполя до Полтавы.

Также активные дорожные работы проводятся на участке автодороги М-03 от Полтавы до г. Валки, в 30 км от Харькова. Финансирование этих работ осуществляется также за счет кредита Всемирного банка. В планах на следующий год – начать работы по расширению до 4 полос дороги М-03 от Валок до Харькова. Таким образом от Киева до Харькова планируется получить скоростное шоссе с 2 полосами движения в каждую сторону. В следующем году также планируется завершить строительство скоростного шоссе Н-31 Решетиловка – Днепр, который на Полтавщине ответвляется от скоростного шоссе М-03.

Кроме того, за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка общим размером 900 млн евро начнется масштабный капитальный ремонт дороги М-05 Киев – Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. По результатам реализации проекта ожидается, что 314 км одесской трассы будут доведены до категории автомагистраль с разрешенной максимальной скоростью 130 км/ч.

“В пределах этой суммы планируется построить северный объезд г. Львов. Это будет также автомагистраль протяженностью 23 км, которая позволит вывести за пределы Львова транзитный трафик, который следует из регионов Украины до границы с Польшей”, – добавил Кава.

Еще одним масштабным проектом должно стать расширение до 4 полос движения автомобильной дороги М-06 Киев – Чоп от Ровно до Львова с объездом населенных пунктов. Также планируется запустить проект по строительству новой дороги автомагистрали Львов – Мукачево через Карпатский хребет и соединить ее с венгерским автобаном М3 и словацким D1.