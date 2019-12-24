Кабинет Министров Украины инициировал изменения в законодательство, которые ужесточат правила оборота электронных сигарет.

Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Согласно с предложенными изменениями, электронные сигареты и новые табачные изделия для нагревания приравниваются к другим табачным изделиям.

“Оборот таких сигарет должен регулироваться согласно с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новые табачные изделия ограничения относительно рекламы. Инициируем запрет на курение таких сигарет в общественных местах”, – подчеркнул Гончарук.

Он уточнил, что подобные меры являются европейской практикой в сфере регулирования оборота табачных изделий.