Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Согласно с предложенными изменениями, электронные сигареты и новые табачные изделия для нагревания приравниваются к другим табачным изделиям.
“Оборот таких сигарет должен регулироваться согласно с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новые табачные изделия ограничения относительно рекламы. Инициируем запрет на курение таких сигарет в общественных местах”, – подчеркнул Гончарук.
Он уточнил, что подобные меры являются европейской практикой в сфере регулирования оборота табачных изделий.
- Ранее Министерство здравоохранения Украины предложило для общественного обсуждения проект закона, который значительно усилит борьбу с курением и приблизит украинское законодательство к нормам Европейского союза. В частности, впервые на уровне закона предлагалось ввести понятие электронных сигарет, а также другие возможные на сегодняшний день способы потребления табака.