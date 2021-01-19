Кабинет Министров Украины хочет, чтобы Международный валютный фонд выделял деньги на резервы Нацбанка, или оказывал гарантии доступности этих средств в случае чрезвычайной ситуации, а не перечислял транши в бюджет для финансирования дефицита.

Об этом в интервью изданию DER STANDARD рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

“МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которую он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы”, – сказал Марченко.

При этом министр признал, что в 2021 году Украина будет зависеть от хороших новостей от МВФ. Только в случае успешного сотрудничества с МВФ Украина может продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком, а также занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам.

По словам Марченко, Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ.

“На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований”, – сказал он.