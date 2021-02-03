Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Секретариатом Кабинета Министров вместе с центральными органами исполнительной власти был проведен анализ деятельности вспомогательных органов, по результатам которого подготовлены предложения по ликвидации тех органов, дальнейшее функционирование которых потеряло свою актуальность”, – говорится в пояснительной записке.
В частности, будут ликвидированы, Всеукраинский межведомственный координационно-методический совет по правовому образованию населения, Межведомственная рабочая группа по вопросам координации антикоррупционной реформы, Совет по вопросам восстановления и развития мира в Украине, Совет по вопросам функционирования системы охраны здоровья, Украинская национальная комиссия по вопросам правописания и другие.
Полный список:
- Напомним, что окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил постановление Кабмина, которым в 2019 году было принято новое украинское правописание. Адвокат истца Дмитрий Ильченко сообщил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, “поскольку подобное просто не является его компетенцией”.
- Позже стало известно, что Кабинет Министров Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева, который отменил постановление о новой редакции “Украинского правописания”.