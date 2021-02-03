Кабинет Министров сегодня на заседании ликвидировал 33 консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образованных Правительством.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Секретариатом Кабинета Министров вместе с центральными органами исполнительной власти был проведен анализ деятельности вспомогательных органов, по результатам которого подготовлены предложения по ликвидации тех органов, дальнейшее функционирование которых потеряло свою актуальность”, – говорится в пояснительной записке.

В частности, будут ликвидированы, Всеукраинский межведомственный координационно-методический совет по правовому образованию населения, Межведомственная рабочая группа по вопросам координации антикоррупционной реформы, Совет по вопросам восстановления и развития мира в Украине, Совет по вопросам функционирования системы охраны здоровья, Украинская национальная комиссия по вопросам правописания и другие.

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