Такое решение было поддержано на сегодняшнем заседании Правительства.

“На время карантина Правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде”, – написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, вводится дополнительная компенсация расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина. Она “в среднем составит 300 гривен для каждой семьи”.

Решением Правительства увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды (на которые рассчитывают субсидии). Это сделано в связи с тем, что в период карантина граждане больше находятся дома, и соответственно растет потребление этих услуг.

Дополнительная компенсация будет касаться более 3 миллионов домохозяйств.

Также упрощена процедура назначения (в том числе на следующий период) и выплаты в денежной форме субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа. Этот процесс будет происходить автоматически, без лишних бюрократических процедур.

Кроме того, Правительство упростило порядок предоставления субсидий для граждан, потерявших работу в связи с карантином, которые встали на учет как безработные.

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(На видео – с 14:30)