Кабинет Министров Украины готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Соответствующее заявление украинский премьер сделал во время встречи с послом Евросоюза Матти Маасикасом и временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

“Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Как известно, сегодня украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.

Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Согласно информации из источников #Букв в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.

Пассажиры все это время находятся в аэропорту. Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.