Такое решение было принято на заседании правительства.

“Есть вопрос по освобождению председателя Запорожской областной государственной администрации Туринка Виталия Викторовича от должности. Написано заявление по соглашению сторон. А также о назначении Боговина Виталия Викторовича председателем Запорожской ОГА”, – сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Виталий Боговин закончил Днепропетровский государственный аграрный университет, а в 2006 году открыл компанию “Бизон-Тех 2006”.

В 2010 году новый глава Запорожской области стал соучредителем аграрного холдинга LANDFORT, а в 2016 – холдинга BLW Group.

В 2019 году Боговин баллотировался по 78 мажоритарному округу в Верховную Раду от партии “Слуга народа”, однако проиграл кандидату от партии “ОПЗЖ”.