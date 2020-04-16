Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ольга Буславец отметила, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.

“Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Совершенно очевидно – решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики”, – заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Она подчеркнула, что основная задача сегодня – обеспечить стабильность работы энергосистемы Украины.

Бывшая генеральный директор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО “ДТЭК Востокэнерго” цену на газ ниже цены продажи “Нафтогазом” населению и другим защищенным потребителям на 46% -69%.

29 марта, Премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия представили депутатам фракции кандидатов на должности министра финансов, министра энергетики и министра здравоохранения.