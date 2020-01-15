Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Правительство назначило новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность. Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции”, – отметил Гончарук.

Как проинформировали в пресс-службе Кабмина, в заседании, на котором был представлен Новиков, приняли участие посол ЕС, председатель Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас; посол Германии в Украине Анка Фельдгузен; временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин; постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры и дознания более 10 лет, поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Так, с 2004 по 2012 гг. Новиков работал в органах прокуратуры Сумской области.

С 2012 по 2014 гг. он занимал должность прокурора отдела защиты финансово-экономических интересов государства Генеральной прокуратуры Украины.

С 2014 года Новиков работал в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Он успешно прошел этап недавнего оценивания прокуроров.

Согласно декларации, заработная плата Новикова в 2018 году составила 563 тыс. 185 грн.

Он указал, что арендует квартиру в Киеве, владеет легковым автомобилем ВАЗ (1996 года выпуска). Супруга Новикова владеет автомобилем Kia Sorento 2013 года выпуска. Она также задекларировала 226 тыс. 800 грн дохода от предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что 18 октября прошлого года вступил в силу закон о перезагрузке НАПК. Согласно этому документу полномочия членов агентства были досрочно прекращены.

9 ноября был объявлен конкурс по отбору на должность председателя агентства, в котором победил Александр Новиков.