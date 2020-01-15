Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Правительство назначило новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность. Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции”, – отметил Гончарук.

Как проинформировали в пресс-службе Кабмина, в заседании, на котором был представлен Новиков, приняли участие посол ЕС, председатель Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас; посол Германии в Украине Анка Фельдгузен; временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин; постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры и дознания более 10 лет, поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Так, с 2004 по 2012 гг. Новиков работал в органах прокуратуры Сумской области.

С 2012 по 2014 гг. он занимал должность прокурора отдела защиты финансово-экономических интересов государства Генеральной прокуратуры Украины.

С 2014 года Новиков работал в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Он успешно прошел этап недавнего оценивания прокуроров.

Согласно декларации, заработная плата Новикова в 2018 году составила 563 тыс. 185 грн.

Он указал, что арендует квартиру в Киеве, владеет легковым автомобилем ВАЗ (1996 года выпуска). Супруга Новикова владеет автомобилем Kia Sorento 2013 года выпуска. Она также задекларировала 226 тыс. 800 грн дохода от предпринимательской деятельности.

Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что 18 октября прошлого года вступил в силу закон о перезагрузке НАПК. Согласно этому документу полномочия членов агентства были досрочно прекращены.

9 ноября был объявлен конкурс по отбору на должность председателя агентства, в котором победил Александр Новиков.

  • 2 октября Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект № 1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
  • 10 октября члены НАПК обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон о перезагрузке органа. Они отмечали, что документом не предусмотрена возможность для временно исполняющего обязанности председателя назначать уполномоченных лиц, в связи с чем могут быть досрочно уволены сотрудники органа.
  • Впоследствии Владимир Зеленский подписал закон о “перезагрузке” НАПК, вопреки их просьбе наложить вето и доработать его.