Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

“Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества “Украинская железная дорога”, исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества “Украинская железная дорога” Марчека Желька”, – сказано в документе.

Отмечается, что Марчек работал в “Укрзализныци” с 2014 года.

До июня 2016 года он был независимым членом наблюдательного совета, а после этого стал членом правления.

Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”. Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.