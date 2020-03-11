Кабинет Министров Украины назначил временных руководителей Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерства культуры, молодежи и спорта.

Об этом сообщается на сайте Правительства.

Так, временно исполнять обязанности министра энергетики будет Виталий Шубин. С октября 2019 года он занимал должность первого замминистра.

Шубин окончил в 2004 году “Киевский университет туризма, экономики и права” по специальности “Правоведение”, квалификация – юрист, а в 2011 году Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности “Государственное управление”.

В 2004-2011 годах он работал на госпредприятии “Энергорынок” (юрисконсультом и начальником юридического отдела).

С 2011 по 2014 годы Шубин занимал различные должности в компании ДТЭК Рината Ахметова. После этого два года был заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов в ООО “Энергетические ресурсы Украины”.

В 2017-2018 годах Шубин руководил Арцизской ветровой электростанцией, а также по совместительству возглавлял Измаильскую, Килийскую и Суворовскую ветровые электростанции в Одесской области.

До назначения первым заместителем министра работал директором Днепр-Бугской ветровой электростанции.

Что касается Минкультуры, временно исполнять обязанности министра будет Светлана Фоменко.

В 1999 году она окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности “Романо-германские языки и литература”, а в 2011 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности “Публичное администрирование”.

Фоменко с 2004 по 2006 гг. занимала должность советника генерального директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей. В дальнейшем работала в управлении международных связей аппарата горсовета.

С 2013 года Фоменко была начальником управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины, а с августа по декабрь 2014 года – замминистра культуры по вопросам европейской интеграции.

С 2015 года Фоменко работала помощником-консультантом народного депутата Украины восьмого созыва Виктора Еленского.

В апреле 2016 года она заняла должность первого заместителя министра культуры Украины.

После формирования Правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта были реорганизованы в Министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко занимала должность замминистра.

Как известно, в новом Правительстве Дениса Шмыгаля оставались вакантными должности руководителей четырех министерств: Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства культуры, молодежи и спорта. Сейчас на все эти должности назначены временные руководители.